Сколько школ в Одесской области закрыли на карантин

В Одесской области на карантин закрыли 58 школ в 27 громадах. Однако заболеваемость ОРВИ не превысила эпидемпорог.

Глава департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отметил, что пока нет необходимости объявлять карантин или вводить онлайн-обучение во всех школах области. Даже несмотря на то, что в области фиксируют рост заболеваемости.

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Закроют ли школы Одесской области на карантин

Чиновник отметил: если болеет 20% учеников школы, то основатель принимает решение о введении карантина.

Если это 20% одного отдельного класса, то дети именно этого класса изолируются на определенный период, чтобы не распространять вирус,

– добавил он.

Чиновник также отметил, что в Измаильском районе закрыли на карантин больше всего школ – 16.

Если же уровень заболеваемости среди школьников будет стремительно расти, учебным заведениям будут рекомендовать перейти на дистанционный режим работы,

– подчеркнул Лончак.

Поэтому родителей просят ответственно относиться к здоровью своих детей и не пускать их с первыми признаками заболевания в школу или садик.

Ранее мы уже сообщали, что в отдельных городах и областях Украины ввели карантин. Подробно об этом можно прочитать здесь.