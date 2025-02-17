"Ситуация разная": введут ли в школах Львова карантин

В Украине растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому немало школ в разных областях закрыли на карантин.

Ученики при этом будут учиться дистанционно. Во Львовском городском совете уточнили, какая ситуация в городе.

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Будет ли карантин в школах Львова

Так, в школах Львовской общины вводить карантин не планируют.

Директор департамента образования на культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк уточнил, что на сегодня около 18% учеников – отсутствуют в школах. Из них только 15% – из-за заболеваемости.

Ситуация разная в каждом учебном заведении, но сейчас мы считаем ненужным вводить карантинные ограничения в школах Львова,

– уточнил чиновник.

Он также добавил, что львовские школы имеют автономию, поэтому в случае необходимости могут перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.

Заметим, что на дистанционное обучение из-за значительного количества больных учеников перешли школы №7 и №21 во Львове.

Также в удаленном формате с 18 февраля будут учиться ученики на Львовщине.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.