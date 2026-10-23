Почему не "кассирша": как на украинском языке назвать женщину за кассой

Одно слово может выдать языковую привычку, которую мы переняли, даже не задумываясь. И это явно прослеживается в том, как мы называем профессии.

В магазине вам выдали чек, вы взяли сдачу и поблагодарили сотрудницу за обслуживание. А как правильно ее назвать: "кассиршей" или "касиркою", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как по-украински сказать "кассирша"?

Немало профессий, как ни прискорбно, называют с ошибкой по русской модели словообразования. Но современный украинский язык имеет свои соответствия.

Человека этой профессии мы встречаем каждый день – и в большом супермаркете, и в маленькой лавке, но называем неправильно – "кассирша".

Обратите внимание! Ранее мы писали о другой распространенной ошибке в названии профессии, которую слышим каждый день – продавщица.

Слово "кассирша" образовано от существительного "кассир" с помощью суффикса "-ш-". Такой способ образования названий женских профессий характерен для русского языка: тренерша, секретарша, парикмахерша.

В украинском языке "кассирша" тоже встречается в разговорной речи и художественных текстах. Например, это слово можно встретить в украинской классической литературе. В произведениях Владимира Винниченко встречается форма "кассирша".

Впрочем, в современных словарях оно приводится как разговорное или ненормативное.

Украинский эквивалент – касирка. Это привычное название женщины, которая работает с деньгами, принимает оплату или обслуживает кассу.

Например:

Касирка видала покупцеві решту.

У супермаркеті працює досвідчена касирка.

Если пол работника не имеет значения или речь идет о должности в целом, можно сказать – "кассир". Но когда нужно назвать именно женщину, естественно и нормативно звучит "касирка".

Как образуются феминитивы в украинском языке?

Филолог Александр Авраменко объясняет, что женские названия профессий в украинском языке образуются с помощью суффиксов: -ин(я), -ес(а), -к(а), -иц(я): кравчиня, поетеса, лікарка, виконавиця.

Но не всегда можно образовать женское название профессии, например, "электрик" или "мэр". Чтобы указать пол, следует добавить слово "пани".

Составляйте правильные варианты и говорите на украинском!