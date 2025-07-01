"Каварня" или "кав'ярня" – каким словом назвать заведение, где пьют кофе
- "Кофейня" в украинском языке исторически означала заведение, где подают блюда с кофе, а не кофе.
- Термин "кофейня" также касается бариста, человека, который готовит кофе.
В украинском языке некоторые слова, к которым мы привыкли, означают совсем другое, а мы об этом даже не подозреваем.
Действительно ли "кав'ярня" – это заведение, где пьют кофе, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @tryzub_empire.
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Какая разница между "кав'ярней" и "каварней"
До изменения правописания в советское время, когда изъяли немало слов, украинцы пользовались другими словами. В том числе и для обозначения некоторых блюд и продуктов. А соответственно и названий заведений, где их потребляют.
Например, вы знали, что в "кав'ярні" должны были бы не смаковать кофе, а лакомиться блюдами с "кав'яром" – деликатесом из соленой красной или черной икры осетровых рыб – осетра, белуги, севрюги. Название этого продукта происходит от турецкого "havyar", и под таким названием известна почти во всем мире – caviar.
Название "икра", для этого лакомства и дефицитного продукта, распространилось в советское время и осталось в независимой Украине. Хотя, уже на некоторых марках продукции и меню ресторанов отмечают давнее традиционное название – "кав'яр".
Петр Ярош... ежегодно привозил в подарок пану и управляющему по бочонку кофейника. Михаил Стельмах.
А потому заведение – "кав'ярня", для наших прадедушек скорее ассоциируется именно с икрой, чем с кофе. Возможно так и будет для будущих поколений.
При чем же здесь кофе и почему произошла подмена понятий? В украинском языке напиток и зерна называют – кава. О происхождении слова есть несколько версий:
- от турецкого "kahve",
- с арабского "qahwah",
- эфиопского региона Каффа, откуда происходит кофейное дерево, хотя в самом Каффе кофе называется "buno" или "bunna".
Заведение, в котором готовили и подавали напиток кофе, еще в начале ХХ века называли – каварня. Именно так оно фигурирует в тогдашней прессе и литературе.
Надо обдумать дело. Вот какая-то каварня. Зайдем. Владимир Винниченко.
А слово "кав'ярня" – полонизм, именно с таким названием открывались первые заведения на Галичине, где жило немало поляков до 1939 года. В польском языке существует разница между словами кофе и икра – кавйор, и они не похожи по произношению. Поэтому "кав'ярня" – это заведение где пьют кофе и это слово прижилось и осталось и у нас.
Интересно, что словом "кав'яр", ресурс "Словарь.UA" называет и человека, который готовит кофе, по-другому – бариста.
Кав'ярня или каварня: смотрите видео
Наслаждайтесь кофе, приглашайте друзей на кофейные посиделки правильно, и различайте слова каварня и "кав'ярня".