"Каварня" или "кав'ярня" – каким словом назвать заведение, где пьют кофе

В украинском языке некоторые слова, к которым мы привыкли, означают совсем другое, а мы об этом даже не подозреваем.

Действительно ли "кав'ярня" – это заведение, где пьют кофе, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на @tryzub_empire.

Смотрите также Что такое "лакшери": проверьте, правильно ли используете это загадочное слово

Какая разница между "кав'ярней" и "каварней"

До изменения правописания в советское время, когда изъяли немало слов, украинцы пользовались другими словами. В том числе и для обозначения некоторых блюд и продуктов. А соответственно и названий заведений, где их потребляют.

Например, вы знали, что в "кав'ярні" должны были бы не смаковать кофе, а лакомиться блюдами с "кав'яром" – деликатесом из соленой красной или черной икры осетровых рыб – осетра, белуги, севрюги. Название этого продукта происходит от турецкого "havyar", и под таким названием известна почти во всем мире – caviar.

Название "икра", для этого лакомства и дефицитного продукта, распространилось в советское время и осталось в независимой Украине. Хотя, уже на некоторых марках продукции и меню ресторанов отмечают давнее традиционное название – "кав'яр".

Петр Ярош... ежегодно привозил в подарок пану и управляющему по бочонку кофейника. Михаил Стельмах.

А потому заведение – "кав'ярня", для наших прадедушек скорее ассоциируется именно с икрой, чем с кофе. Возможно так и будет для будущих поколений.

При чем же здесь кофе и почему произошла подмена понятий? В украинском языке напиток и зерна называют – кава. О происхождении слова есть несколько версий:

от турецкого "kahve",

с арабского "qahwah",

эфиопского региона Каффа, откуда происходит кофейное дерево, хотя в самом Каффе кофе называется "buno" или "bunna". Заведение, в котором готовили и подавали напиток кофе, еще в начале ХХ века называли – каварня. Именно так оно фигурирует в тогдашней прессе и литературе. Надо обдумать дело. Вот какая-то каварня. Зайдем. Владимир Винниченко. А слово "кав'ярня" – полонизм, именно с таким названием открывались первые заведения на Галичине, где жило немало поляков до 1939 года. В польском языке существует разница между словами кофе и икра – кавйор, и они не похожи по произношению. Поэтому "кав'ярня" – это заведение где пьют кофе и это слово прижилось и осталось и у нас.

Интересно, что словом "кав'яр", ресурс "Словарь.UA" называет и человека, который готовит кофе, по-другому – бариста.

Кав'ярня или каварня: смотрите видео

Наслаждайтесь кофе, приглашайте друзей на кофейные посиделки правильно, и различайте слова каварня и "кав'ярня".