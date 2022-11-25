"Библиотека для всех": в Украине создали бесплатное приложение, работающее без интернета
Источник:МОН
Из-за войны и проблемы со светом украинские школьники часто имеют ограниченные возможности доступа к учебе. В частности, к необходимым книгам и учебникам.
Однако эту ситуацию каждый раз пытаются исправить. В частности, в Украине создают новые электронные приложения, которые могут работать без интернета.
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В Украине создали бесплатное приложение, которое работает без интернета
В этот раз в Украине создали бесплатное приложение "Library for All" ("Библиотека для всех"). Он поможет детям продолжать обучение независимо от места пребывания. Что важно, платформа цифровой библиотеки может также работать в автономном режиме.
Онлайн-библиотека содержит украиноязычные книги для детей начальной школы. Книги на украинском языке охватывают широкий спектр интересов, чтобы заинтересовать каждого ребенка и продолжать воспитывать любовь к чтению.
Наша коллекция отборочных книг уже насчитывает 50 наименований, способствующих социальному и эмоциональному обучению детей. И она постоянно растет.
К слову, приложение было создано при поддержке организации "Save the Children" и в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.
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Как развлечь и разрадовать детей, если выключили свет
Медицинский психолог Дмитрий Вакуленко рассказал, как уменьшить у ребенка проявление стресса в случае плановых отключений света. А также чем заинтересовать ребенка в темноте. Итак:
прежде всего взрослым нужно оставаться спокойными, ведь часто дети копируют реакцию родителей;
родители должны подойти к ребенку и обнять его. Если малыши соглашаются на объятия, стоит немного поколебать ее – это успокаивает;
по возможности привлеките ребенка к технике подавления. Например, сосчитать от 1 до 10 или от 20 до 10;
родителям вместе с ребенком следует воспользоваться дыхательной техникой "Квадрат": в течение четырех секунд делаем вдох – в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание – в течение четырех секунд делаем выдох – и в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание. Такая техника помогает успокоиться в любой ситуации;
родителям следует постоянно пытаться быть рядом с ребенком, не обесценивать его страх, говорить правду о действующей ситуации в стране из-за войны. Также постоянно нужно повторять, обращаясь к ребенку: "Я с тобой. Я тебе помогу. Я тебя защищу".