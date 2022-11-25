Однак цю ситуацію щоразу намагаються виправити. Зокрема в Україні створюють нові електронні додатки, які можуть працювати без інтернету.

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В Україні створили безкоштовний додаток, який працює без інтернету

Цього разу в Україні створили безкоштовний застосунок "Library for All" ("Бібліотека для всіх"). Він допоможе дітям продовжувати навчання незалежно від місця перебування. Що важливо, платформа цифрової бібліотеки також може працювати в автономному режимі.

Онлайн-бібліотека містить українськомовні книги для дітей початкової школи. Книги українською мовою охоплюють широкий спектр інтересів, щоб зацікавити кожну дитину і продовжувати виховувати любов до читання.

Наша колекція відбірних книг вже налічує 50 найменувань, які сприяють соціальному та емоційному навчанню дітей. І вона постійно зростає.

До слова, додаток створили за підтримки організації "Save the Children" та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України.

Додаток доступний для безкоштовного завантаження за посиланням.

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Як розважити та розрадити дітей, якщо виключили світло

Медичний психолог Дмитро Вакуленко розповів, як зменшити у дитини прояв стресу у разі планових відключень світла. А також, чим зацікавити дитину у темряві. Отже:

  • перш за все дорослим треба залишатися спокійними, адже часто діти копіюють реакцію батьків;

  • батьки мають підійти до дитини й обійняти її. Якщо малеча погоджується на обійми, варто трохи захитати її – це заспокоює;

  • за можливості залучіть дитину до технік стишування. Наприклад, порахувати від 1 до 10 чи від 20 до 10;

  • батькам разом із дитиною варто скористатися дихальною технікою "Квадрат": протягом чотирьох секунд робимо вдих – протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання – протягом чотирьох секунд робимо видих – і протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання. Така техніка допомагає заспокоїтися у будь-якій ситуації;

  • батькам варто постійно намагатися бути поруч із дитиною, не знецінювати її страх, говорити правду про чинну ситуацію в країні через війну. Також постійно треба повторювати, звертаючись до дитини: "Я з тобою. Я тобі допоможу. Я тебе захищу".