Це хвилинка усвідомленості для дошкільнят та школярів молодшої школи. Так, попросіть учнів сісти у положення "Гори сидячи" (тобто вирівняти спинку і притиснутися до крісла) та сконцентруватися. Вони мають стежити за своїм диханням. Також можуть присвятити час швидкому аналізу тіла й відчуттів або спостерігати за звуками навколо.

Морська зірка

Зробіть морську зірку долонькою, широко розчепіривши пальці;

покладіть вказівний палець іншої руки на основу великого пальця;

потім пальцем ведіть по контуру нашої руки – морської зірки. Стежте за вказівним, не забуваючи дихати;

вдих (пальчик рухається до кінчика великого пальця);

видих (пальчик переміщується до основи великого пальця з іншого боку);

повторюйте ці рухи, доки не обведете пальчиком контури всієї морської зірки.

Човник на стільчику