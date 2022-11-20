Это минута осознанности для дошкольников и школьников младшей школы. Да, попросите учащихся сесть в положение "Горы сидя" (т.е. выровнять спинку и прижаться к креслу) и сконцентрироваться. Они должны следить за своим дыханием. Также могут посвятить время скорейшему анализу тела и ощущений или наблюдать за звуками вокруг.

Морская звезда

Сделайте морскую звезду ладошкой, широко растопырив пальцы;

положите указательный палец другой руки на основание большого пальца;

затем пальцем ведите по контуру нашей руки – морской звезды. Следите за указательным, не забывая дышать;

вдох (пальчик двигается к кончику большого пальца);

выдох (пальчик перемещается к основанию большого пальца с другой стороны);

повторяйте эти движения, пока не обведете пальчиком контуры всей морской звезды.

Лодка на стульчике