Однако эту ситуацию каждый раз пытаются исправить. В частности, в Украине создают новые электронные приложения, которые могут работать без интернета.

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В Украине создали бесплатное приложение, которое работает без интернета

В этот раз в Украине создали бесплатное приложение "Library for All" ("Библиотека для всех"). Он поможет детям продолжать обучение независимо от места пребывания. Что важно, платформа цифровой библиотеки может также работать в автономном режиме.

Онлайн-библиотека содержит украиноязычные книги для детей начальной школы. Книги на украинском языке охватывают широкий спектр интересов, чтобы заинтересовать каждого ребенка и продолжать воспитывать любовь к чтению.

Наша коллекция отборочных книг уже насчитывает 50 наименований, способствующих социальному и эмоциональному обучению детей. И она постоянно растет.

К слову, приложение было создано при поддержке организации "Save the Children" и в партнерстве с Министерством образования и науки Украины.

Приложение доступно для бесплатной загрузки по ссылке

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