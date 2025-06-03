Уникальное событие для книголюбов: стартует масштабный книгообмен

В городах Украины стартует уникальное событие для книголюбов – "Книгообмен "Книжная площадь" 2025". Оно продлится, в частности, со 2 июня по 11 августа.

Любителей почитать в этот период призывают приносить свои книги в точки сбора изданий и получить возможность обменять их 17 августа на городской площади в указанных городах, отмечает 24 Канал.

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Как обменять свои книги на новые

Книги, в частности, можно принести в библиотеки Львова, Тернополя, Теребовли, Житомира и Днепра. Так вы сможете стать участником городского книгообмена.

Условия участия в акции следующие:

принесите желаемое количество книг на книгообмен со 2 июня по 11 августа в точку сбора книг по следующим адресам;

получите взамен билет-пропуск на обмен (на билете будет указано количество книг, которое можно обменять в день книгообмена).

Книгообмен состоится 17 августа одновременно во всех указанных городах на центральных площадях. Из соображений безопасности точные адреса локации объявят ближе к событию.

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Какие книги можно приносить на книгообмен

Год издания книг не имеет значения. Важно только состояние и содержание книги.

Несите книги в таком состоянии, в котором вы бы хотели сами получить. Не приносите изношенные и нечитаемые книги. Больше книг – больше возможности получить другие издания взамен

– говорят организаторы события.

И добавляют: однако книга в хорошем состоянии – одна книга на обмене.

Обратите внимание! Принимают книги на любых языках, кроме русского.

Следить за обновлениями сбора и событием можно на сайте события и в соцсетях .

Заметим, что первая "Книжная площадь" состоялась во дворике Ратуши во Львове в 2021 году. В 2024 году "Книгообмен "Книжная площадь" во Львове собрал 5000 книг на обмен. Мероприятия в день обмена перед главным корпусом Львовского национального университета имени Ивана Франко собрали 3500 участников.