В книге также упоминаются современные лидеры, которых автор считает тиранами, в частности Владимир Путин, Ким Чен Ын и Виктор Орбан. 24 Канал рассказывает все, что известно о книге "Убить тирана", которую приобрел Владимир Зеленский на "Книжном Арсенале".

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Что известно о книге "Убить тирана"

Книга "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" – научно-популярное исследование итальянского юриста Альдо Андреа Касси. Автор, который преподает юридическую антропологию и историю права в университете Брешии, специализируется на западной политической философии, истории тирании, Италии и западной цивилизации.

В книге рассмотрено изменение отношения к тиранам в разные исторические периоды – от античности до XXI века. Основное внимание уделено моральным, политическим и юридическим основаниям для убийства тирана.

"Убить тирана" / Фото Yakaboo

Касси анализирует тему тирании и тираноборства от античности до 2021 года, в частности он исследует, как общества в разные времена оправдывали или осуждали убийства тиранов. В финальной части книги упомянуты современные лидеры, которых автор относит к современным тиранам, среди них – Владимир Путин, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан и Ким Чен Ын.

Также автор обращается к идеям известных мыслителей – Аристотеля, Геродота, Николло Макиавелли, Бенедикта Спиноза, Томаса Гоббса, Мартина Лютера, Жан-Жака Руссо, а также украинского публициста, историка и философа Михаила Драгоманова, в частности его труда "Тираноубийство в России и действия в Западной Европе" (1881 год).

Судя по отзывам на Goodreads, это скорее академическое исследование, чем популярное чтиво. Средняя оценка книги составляет 3,33 из 5, а читатели отмечают основательный анализ исторических источников и точные параллели с современностью.