У книзі також згадуються сучасні лідери, яких автор вважає тиранами, зокрема Владімір Путін, Кім Чен Ин і Віктор Орбан. 24 Канал розповідає усе, що відомо про книгу "Убити тирана", яку придбав Володимир Зеленський на "Книжковому Арсеналі".

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Що відомо про книгу "Убити тирана"

Книга "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" – науково-популярне дослідження італійського юриста Альдо Андреа Кассі. Автор, який викладає юридичну антропологію та історію права в університеті Брешії, спеціалізується на західній політичній філософії, історії тиранії, Італії та західної цивілізації.

У книзі розглянуто зміну ставлення до тиранів у різні історичні періоди – від античності до XXI століття. Основна увага приділена моральним, політичним і юридичним підставам для вбивства тирана.

"Убити тирана" / Фото Yakaboo

Кассі аналізує тему тиранії та тираноборства від античності до 2021 року, зокрема він досліджує, як суспільства в різні часи виправдовували або засуджували вбивства тиранів. У фінальній частині книги згадані сучасні лідери, яких автор відносить до сучасних тиранів, серед них – Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Реджеп Таїп Ердоган, Віктор Орбан та Кім Чен Ин.

Також автор звертається до ідей відомих мислителів – Арістотеля, Геродота, Ніколло Мак'явеллі, Бенедикта Спіноза, Томаса Гоббса, Мартіна Лютера, Жан-Жака Руссо, а також українського публіциста, історика та філософа Михайла Драгоманова, зокрема його праці "Тираногубство в Росії та дії в Західній Європі" (1881 рік).

Судячи з відгуків на Goodreads, це швидше академічне дослідження, ніж популярне читво. Середня оцінка книги становить 3,33 з 5, а читачі відзначають ґрунтовний аналіз історичних джерел та влучні паралелі із сучасністю.