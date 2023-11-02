В рамках учебного года 2023 – 2024 школы могут самостоятельно определять графики каникул для учащихся. Минобразования зафиксировало постоянными только даты начала и окончания учебного года.

Все же есть рекомендованные графики каникул для школьников, даты которых могут разрабатывать в каждом регионе отдельно. Соблюдать ли их или нет, решают учебные заведения. Когда будут каникулы в школах Украины в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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Когда каникулы в школах в 2024 году

Этот учебный год в Украине стартовал 1 сентября 2023 и продлится до 28 июня 2024 года. К слову, он продлится в месяц дольше обычного. Это время предусмотрено для наверстания образовательных потерь, которые могут вызвать блекауты.

В рамках учебного года 2023 – 2024 предусмотрели осенние, зимние и весенние каникулы. После окончания учебного года учащиеся традиционно уйдут на летние каникулы.

Что интересно, в регионах могут не только устанавливать свои даты каникул, но и определять форму обучения. Но все зависит от ситуации по безопасности в области. Все же Минобразования Украины советовало выбирать очную форму обучения в школах, если ситуация безопасна.

График каникул 2024 – даты

Заметим, что осенние каникулы в 2023 году продолжаются в основном неделю. Обычно учащиеся отдыхали в течение 23 – 29 октября или ушли на отдых 30 октября и вернутся на обучение 5 ноября.

зимние каникулы – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года;

весенние каникулы – с 25 по 31 марта 2024 года;

летние каникулы – с 29 июня по 31 августа 2024 года.

В Киеве также предусмотрели дополнительные недельные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года для учащихся первых классов.

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