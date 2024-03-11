Когда будут весенние каникулы в школах Черновцов

Вскоре в школах Украины начнутся весенние каникулы. Однако не все ученики будут отдыхать весной.

Каникулы будут в тех школах, которые не отпускали детей на отдых в течение месяца зимой. Когда же будут весенние каникулы в школах Буковины, читайте дальше.

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Когда ученики в Черновцах пойдут на весенние каникулы

В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно определять даты каникул. В горсовете Черновцов уже определили, когда ученики в городе пойдут отдыхать весной.

Ориентировочно школьники будут отдыхать в конце марта, отметила руководительница управления коммуникаций Черновицкого горсовета Людмила Кушнир.

Она также напомнила, что сроки школьных каникул определяет каждая школа самостоятельно в соответствии с решением педагогического совета.

В Черновицкой общине в большинстве лицеях и гимназиях дети пойдут на весенние каникулы 25 марта. Другая часть заведений будет иметь каникулы с 23 марта,

– сообщила Кушнир.

Когда ученики отдыхали зимой

В большинстве лицеев и гимназий Черновцов зимние каникулы стартовали 23 и 25 декабря 2023 года.

Часть школьников отдыхала до 30 декабря 2023 года.

Большинство учеников в Черновцах вернулась на учебу 8 января 2024 года.