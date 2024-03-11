Канікули будуть у тих школах, які не відпускали дітей на відпочинок протягом місяця взимку. Коли ж будуть весняні канікули у школах Буковини, читайте далі.

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Коли учні у Чернівцях підуть на весняні канікули

У межах цього навчального року школи можуть самостійно визначати дати канікул. У міськраді Чернівців вже визначили, коли учні у місті підуть відпочивати навесні.

Орієнтовно школярі відпочиватимуть наприкінці березня, зазначила очільниця управління комунікацій Чернівецької міськради Людмила Кушнір.

Вона також нагадала, що терміни шкільних канікул визначає кожна школа самостійно відповідно до рішення педагогічної ради.

У Чернівецькій громаді у більшості ліцеях та гімназіях діти підуть на весняні канікули 25 березня. Інша частина закладів матиме канікули з 23 березня,

– повідомила Кушнір.

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Коли учні відпочивали взимку