Деталі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. І зазначив, що дати весняних канікул різняться у громадах.

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Коли будуть весняні канікули у школах Полтавщини

Посадовець зазначив, що у 51 громаді канікули навесні триватимуть з 25 по 31 березня. Ще у семи – з 1 по 7 квітня.

Школи у Лохвицькій громаді підуть на канікули на тиждень пізніше – з 8 по 14 квітня,

– повідомив Пронін.

Михайлівська громада, за його словами, обрала різні терміни для своїх шкіл.

Посадовець також розповів, що з 25 по 31 березня канікули триватимуть у Білицькій, Білоцерківській, Великобагачанській, Великобудищанській, Великорублівській, Великосорочинській, Гадяцькій, Глобинській, Гоголівській, Горішньоплавнівській, Градизькій, Гребінківській, Диканській, Драбинівській, Заводській, Зіньківській, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Коломацькій, Котелевській, Краснолуцькій, Кременчуцькій, Лубенській, Лютенській, Мартинівській, Мачухівській, Машівській, Миргородській, Нехворощанській, Новогалещинській, Новооржицькій, Новосанжарській, Новоселівській, Оболонській, Опішнянській, Оржицькій, Петрівсько-Роменській, Пирятинській, Піщанській, Полтавській, Пришибській, Решетилівській, Ромоданівській, Семенівській, Сенчанській, Сергіївській, Терешківській, Хорольській, Чутівській, Шищацькій, Щербанівській громадах.

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Із 1 квітня канікули розпочнуться у Карлівській, Кобеляцькій, Комишнянській, Ланнівській, Омельницькій, Скороходівській, Чорнухинській територіальних громадах, резюмував Пронін.