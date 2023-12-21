Когда в школах Ровно и области начнутся зимние каникулы и сколько будут продолжаться

В Ровном ученики уходят на отдых от обучения со следующей недели. Зимние каникулы при этом продлятся в школах города две недели.

Так, дети в Ровно будут отдыхать с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно, заявил начальник управления образования города Андрей Мазур. Учащиеся в области имеют другой график отдыха от обучения.

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Когда будут зимние каникулы в школах Ровно 2023 – 2024

Ученики в Ровенской области будут находиться на зимних каникулах две или три недели.

Некоторые школы уже вышли на каникулы, а другие еще учатся,

– написал и.о. главы Ровенской ОГА Сергей Подолин в телеграме.

И добавил, что более 300 школ области запланировали три недели зимних каникул и около 200 школ – двухнедельные.

Ученики, которые зимой не будут учиться три недели, не ходили на каникулы осенью.

Подолин также отметил, что в некоторых школах каникулы уже продолжаются. В других семестр завершится в канун нового года.

Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы

В Украине каждая школа на сегодняшний день может самостоятельно составлять график каникул.

Так, продолжительность отдыха учащихся в разных регионах отличается.

Обычно школьники этой зимой отдыхают от двух недель до месяца.

Все зависит от того, запланировали ли в их школах каникулы осенью 2023 года и весной 2024 года.