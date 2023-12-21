Так, дети в Ровно будут отдыхать с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно, заявил начальник управления образования города Андрей Мазур. Учащиеся в области имеют другой график отдыха от обучения.

Смотрите также Когда начинаются зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины

Когда будут зимние каникулы в школах Ровно 2023 – 2024

Ученики в Ровенской области будут находиться на зимних каникулах две или три недели.

Некоторые школы уже вышли на каникулы, а другие еще учатся,

– написал и.о. главы Ровенской ОГА Сергей Подолин в телеграме.

И добавил, что более 300 школ области запланировали три недели зимних каникул и около 200 школ – двухнедельные.

Ученики, которые зимой не будут учиться три недели, не ходили на каникулы осенью.

Подолин также отметил, что в некоторых школах каникулы уже продолжаются. В других семестр завершится в канун нового года.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы