Когда харьковские школьники уйдут на осенние и зимние каникулы

В Харькове предварительно определили даты школьных каникул. Ученики при этом будут отдыхать от учебы и осенью, и зимой.

В департаменте образования Харьковского горсовета уточнили, что осенние каникулы в школах города намечены на последний месяц октября. А зимние стартуют в последние дни этого года.

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Когда осенние и зимние каникулы в школах Харькова

Так, осенние каникулы стартуют 23 октября и завершатся 29 октября.

Зимой дети уйдут на отдых 30 декабря 2023 и вернутся на обучение 14 января 2024 года.

В департаменте науки и образования ХОВА пока не согласили дать каникул для школьников Харьковской области.

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В департаменте заявили, что будут собирать и обобщать информацию об осенних каникулах в октябре 2023 года, а по зимнему отдыху учеников – в декабре 2023 года.

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