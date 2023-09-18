Когда харьковские школьники уйдут на осенние и зимние каникулы
Источник:"Комментарии. Харьков"
В Харькове предварительно определили даты школьных каникул. Ученики при этом будут отдыхать от учебы и осенью, и зимой.
В департаменте образования Харьковского горсовета уточнили, что осенние каникулы в школах города намечены на последний месяц октября. А зимние стартуют в последние дни этого года.
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Когда осенние и зимние каникулы в школах Харькова
Так, осенние каникулы стартуют 23 октября и завершатся 29 октября.
Зимой дети уйдут на отдых 30 декабря 2023 и вернутся на обучение 14 января 2024 года.
В департаменте науки и образования ХОВА пока не согласили дать каникул для школьников Харьковской области.Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.
В департаменте заявили, что будут собирать и обобщать информацию об осенних каникулах в октябре 2023 года, а по зимнему отдыху учеников – в декабре 2023 года.
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В Украине могут ввести длительные каникулы
- В Минобразования Украины ранее заявляли, что в регионах могут ввести длительные каникулы. Но только в случае необходимости.
- В частности, если будут перебои с электроэнергией.
- В таком случае, в каждой школе или в каждом регионе могут принять соответствующее решение и отправить учеников на такие каникулы.