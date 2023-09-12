Заместитель городского головы Анастасия Чубина назвала "Суспильному" даты каникулярных периодов черкасских школьников. Когда будут отдыхать школьники в Черкассах и Житомире, читайте дальше.
Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24
Когда каникулы в школах Черкасс
- Осенью ученики в Черкассах будут отдыхать на протяжении 30 октября – 5 ноября.
- Зимой каникулы в школах города запланировали на период с 23 декабря по 7 января.
- Весенние каникулы будут проходить в течение 25 – 31 марта.
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Когда будут отдыхать ученики в Житомире
В Житомире пока определили ориентировочные даты каникул, сообщили в городском департаменте образования. Они могут изменяться в зависимости от ситуации безопасности в стране, температурного режима, ситуации со светом и т.д.
Так, предварительно школьники будут отдыхать:
- осенью в течение 21 – 29 октября 2023;
- зимой на протяжении 23 декабря 2023 – 14 января 2024;
- весной с 23 по 31 марта 2024 года.
Учебный год в школах города продлится до 6 июня 2024 года.