Заместитель городского головы Анастасия Чубина назвала "Суспильному" даты каникулярных периодов черкасских школьников. Когда будут отдыхать школьники в Черкассах и Житомире, читайте дальше.

Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Когда каникулы в школах Черкасс

Осенью ученики в Черкассах будут отдыхать на протяжении 30 октября – 5 ноября.

Зимой каникулы в школах города запланировали на период с 23 декабря по 7 января.

Весенние каникулы будут проходить в течение 25 – 31 марта.

Смотрите также Когда в Украине закончится учебный год 2023 – 2024

Когда будут отдыхать ученики в Житомире

В Житомире пока определили ориентировочные даты каникул, сообщили в городском департаменте образования. Они могут изменяться в зависимости от ситуации безопасности в стране, температурного режима, ситуации со светом и т.д.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Так, предварительно школьники будут отдыхать:

осенью в течение 21 – 29 октября 2023;

зимой на протяжении 23 декабря 2023 – 14 января 2024;

весной с 23 по 31 марта 2024 года.

Учебный год в школах города продлится до 6 июня 2024 года.