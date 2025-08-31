1 сентября станет первым официальным днем нового учебного года 2025 –2026 для учеников и учителей. Такую дату определило правительство.

Студенты также начнут официально новый учебный год с 1 сентября. А когда они выйдут на обучение де-факто, расскажет 24 Канал.

Когда стартует обучение в вузах Украины в 2025 году?

Каждый вуз в Украине может самостоятельно определять дату первого дня занятий. Поэтому студентам стоит заранее ознакомиться с академическим календарем своего учреждения высшего образования.

Так, в отдельных университетах пары могут начаться позже для определенных групп студентов. Например, для первокурсников магистерских программ. Также дату начала обучения в вузах могут перенести из-за дополнительного набора студентов в сентябре.

Точную дату начала обучения следует искать на официальных источниках университета: сайте, странице в соцсетях.

Какие даты старта обучения в ЗВО?

Так, учебный год для большинства студентов Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича стартует 1 сентября. Магистры выйдут на обучение позже.

У Киево-Могилянской академии 2025 – 2026 учебный год начинается:

1 сентября – для студентов-бакалавров (1 – 4 лет обучения) и магистров 2-го года обучения;

8 сентября – для магистров 1-го года обучения.

У Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко первый семестр в новом учебном году начинается 1 сентября.

У Киевском политехническом институте мне Игоря Сикорского бакалавры и магистры второго года обучения начнут получение знаний 1 сентября. Магистры первого года обучения – 8 сентября.