31 серпня, 12:16
Дати можуть бути різні: коли розпочинається навчання в університетах України

Марія Волошин
Основні тези
  • Офіційно новий навчальний рік для більшості студентів в Україні розпочнеться 1 вересня 2025 року.
  • Все ж студентам варто заздалегідь ознайомитися з академічним календарем свого закладу вищої освіти. 

1 вересня стане першим офіційним днем нового навчального року 2025 – 2026 для учнів та вчителів. Таку дату визначив уряд.

Студенти також розпочнуть офіційно новий навчальний рік з 1 вересня. А коли вони вийдуть на навчання де-факто, розповість 24 Канал

Коли стартує навчання у вишах України у 2025 році?

Кожен виш в Україні може самостійно визначати дату першого дня занять. Тож студентам варто заздалегідь ознайомитися з академічним календарем свого закладу вищої освіти. 

Так, в окремих університетах пари можуть розпочатися пізніше для певних груп студентів. Наприклад, для першокурсників магістерських програм. Також дату початку навчання у вишах можуть перенести через додатковий набір студентів у вересні.

Точну дату початку навчання варто шукати на офіційних джерелах університету: сайті, сторінці в соцмережах.

Які дати старту навчання у ЗВО?

Так, навчальний рік для більшості студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стартує 1 вересня. Магістри вийдуть на навчання пізніше. 

У Києво-Могилянській академії 2025 – 2026  навчальний рік розпочинається:

  • 1 вересня – для студентів-бакалаврів (1 – 4 років навчання) та магістрів 2-го року навчання;
  • 8 вересня – для магістрів 1-го року навчання. 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка перший семестр у новому навчальному році розпочинається 1 вересня. 

У Київському політехнічному інституті мені Ігоря Сікорського бакалаври та магістри другого року навчання розпочнуть здобуття знань 1 вересня. Магістри першого року навчання – 8 вересня.