Саме у цей день учні, вчителі та батьки відзначатимуть День знань. Дати старту та завершення навчального року визначив уряд, інформує 24 Канал.

Коли стартує новий навчальний рік у школах?

Кабмін України вирішив, що на навчання учні та студенти у межах нового навчального року повернуться вже 1 вересня.

При цьому закінчити навчання й почати літні канікули школам та ліцеям рекомендували 30 червня 2026 року.

У МОН при цьому наголосили, що 30 червня – це гранична дата завершення навчального року.

Водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада закладу освіти,

– акцентували у відомстві.

Тобто рішення про те, коли завершити навчальний рік, ухвалюватиме заклад освіти.

Урядовці при цьому доручили ОВА та КМВА провести наради з керівництвом місцевих закладів освіти, аби ті забезпечили організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.