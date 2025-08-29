Именно в этот день ученики, учителя и родители будут отмечать День знаний. Даты старта и завершения учебного года определило правительство, информирует 24 Канал.

Когда стартует новый учебный год в школах?

Кабмин Украины решил, что на обучение ученики и студенты в рамках нового учебного года вернутся уже 1 сентября.

При этом закончить обучение и начать летние каникулы школам и лицеям рекомендовали 30 июня 2026 года.

В МОН при этом отметили, что 30 июня – это предельная дата завершения учебного года.

В то же время структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул определяет педагогический совет учебного заведения,

– акцентировали в ведомстве.

То есть решение о том, когда завершить учебный год, будет принимать учебное заведение.

Чиновники при этом поручили ОВА и КГВА провести совещания с руководством местных учебных заведений, чтобы те обеспечили организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью.