Про це інформує 24 Канал з посиланням на лист відомства. Його адресували очільникам обласних департаментів (управлінь) освіти і науки.

Що мають пам'ятати у школах?

У МОН зазначають, що гідне й організоване проведення хвилини мовчання допоможе дітям й молоді сформувати своє розуміння громадянської відповідальності та національної пам'яті.

Просимо всіх освітян подбати, щоб кожен учасник освітнього процесу – від наймолодшого школяра до студента, від учителя до керівника закладу – мав можливість зупинитися на цю хвилину, усвідомити її значення та вшанувати героїв і жертв війни,

– акцентували у МОН.

У відомстві при цьому рекомендують поєднувати хвилину мовчання з коротким словом учителя чи вихователя, тематичними бесідами, виховними годинами або іншими формами роботи, які допоможуть дітям і молоді глибше зрозуміти ціну свободи та мужність українського народу.

