Студенти також розпочнуть офіційно новий навчальний рік з 1 вересня. А коли вони вийдуть на навчання де-факто, розповість 24 Канал.

Коли стартує навчання у вишах України у 2025 році?

Кожен виш в Україні може самостійно визначати дату першого дня занять. Тож студентам варто заздалегідь ознайомитися з академічним календарем свого закладу вищої освіти.

Так, в окремих університетах пари можуть розпочатися пізніше для певних груп студентів. Наприклад, для першокурсників магістерських програм. Також дату початку навчання у вишах можуть перенести через додатковий набір студентів у вересні.

Точну дату початку навчання варто шукати на офіційних джерелах університету: сайті, сторінці в соцмережах.

Які дати старту навчання у ЗВО?

Так, навчальний рік для більшості студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича стартує 1 вересня. Магістри вийдуть на навчання пізніше.

У Києво-Могилянській академії 2025 – 2026 навчальний рік розпочинається:

1 вересня – для студентів-бакалаврів (1 – 4 років навчання) та магістрів 2-го року навчання;

8 вересня – для магістрів 1-го року навчання.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка перший семестр у новому навчальному році розпочинається 1 вересня.

У Київському політехнічному інституті мені Ігоря Сікорського бакалаври та магістри другого року навчання розпочнуть здобуття знань 1 вересня. Магістри першого року навчання – 8 вересня.