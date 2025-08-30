В частности, для учеников за рубежом и на ВОТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также В каком формате будут учиться украинские ученики с 1 сентября

Что рекомендует МОН?

Дети, которые являются гражданами Украины и находятся за рубежом, могут выбрать один из следующих путей:

сочетать обучение в местной школе и украинской (украиноведческий компонент, дистанционная, семейная или экстернатная форма); сочетать обучение в местной школе и украинском образовательном центре за рубежом (субботние / воскресные школы, культурные центры и т.д.), которые прошли верификацию в системе АИКОМ или сотрудничают с Международной украинской школой; учиться только в украинской школе, если это не противоречит законам страны пребывания; учиться только в школе страны пребывания (очная форма).

При этом в МОН отметили, что ребенок может быть зачислен только в одну школу в Украине.

Чтобы избежать перегрузки для детей за рубежом, МОН рекомендует учиться по программе украиноведческого компонента и использовать Типовую образовательную программу для детей за рубежом. Она предусматривает:

обязательные предметы украиноведческого компонента;

возможность в 9 – 11 классах получить дополнительные часы для индивидуальных консультаций и подготовки к ДПА и/или НМТ;

возможность гибкого планирования занятий.

Ученики с ТОТ также могут продолжить обучение в украинской системе по одной из форм, предусмотренных законодательством:

дистанционной;

семейной (домашней);

экстернатной;

педагогическим патронажем.

Для обучения детей на временно оккупированных территориях МОН разработало Типовую образовательную программу.

Смотрите также Ученики уже наготове: когда стартует новый учебный год в школах

Признают ли оценки из-за границы?

Если ребенок учился в формальной системе за рубежом, дополнительного оценивания в Украине не нужно: результаты признаются автоматически из-за соотнесения систем оценивания.

Для этого родители или законные представители подают заявление в украинскую школу и добавляют документы (табель, свидетельство достижений, выписку оценок, справку или даже фото страниц журнала). Главное, чтобы в этих документах были указаны: имя ученика, период обучения, перечень предметов, полученные результаты и система оценивания.

Результаты обучения, полученные в школе за рубежом, будут засчитывать в украинской школе на основе шкал перезачета баллов.

Для оценивания применяют две модели:

для учеников 1 – 8 классов – "Зачтено" / "Не зачтено";

для учеников 9 – 11 классов – 12-балльная шкала.

Дети, которые вынуждены были прервать обучение из-за пребывания за рубежом или на ВОТ, имеют право возобновиться в школе в Украине на том уровне, на котором они учились бы без перерыва (в соответствии с возрастом).