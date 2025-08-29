88% школьников будут получать образование в очном или смешанном форматах. Еще около 400 тысяч детей – дистанционно, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ученики уже наготове: когда стартует новый учебный год в школах

Как будут учиться украинские ученики?

Так, в МОН сообщали, что с 1 сентября ученики в Украине могут учиться очно или в смешанном формате. Также – в рамках дистанционного/онлайн формата.

Открывать дистанционный класс сейчас можно при наличии не менее 5 учеников.

Также дети могут получать образование по индивидуальным формам образования – экстернат, семейная форма.

МОН призывает выходить на очное обучение там, где позволяет ситуация с безопасностью и созданы все условия безопасности. Решение о формате обучения принимает учредитель учебного заведения или ОВА,

– отметили в ведомстве.

Ученики смогут учиться офлайн или в рамках смешанного формата, если в учебных заведениях есть укрытие или оно расположено на не более чем 500 метров от школы.

В рамках учебного года основатель учебного заведения или ОВА, учитывая ситуацию с безопасностью или эпидемиологическую ситуацию, могут принять решение об изменении формата обучения.

Ученики на прифронтовых территориях Украины могут учиться также очно, в смешанном формате, в рамках дистанционного/онлайн формата. Также – по индивидуальным формам образования,

– рассказывали в МОН.

Однако для выхода в офлайн на этих территориях, кроме имеющегося укрытия, необходимы соответствующие решения совета обороны области, педагогического и родительского совета.

Ученики на ВОТ могут учиться дистанционно по полной программе, семейной форме, экстернатом или же по педагогическим патронажем. Формат зависит от ситуации с безопасностью.

Ученики, которые находятся за рубежом, смогут получать образование в рамках одного из предложенных МОН сценариев. Подробнее о них мы рассказывали здесь.