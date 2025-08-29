88% школярів здобуватимуть освіту в очному або змішаному форматах. Ще близько 400 тисяч дітей – дистанційно, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Учні вже напоготові: коли стартує новий навчальний рік у школах

Як вчитимуться українські учні?

Так, у МОН повідомляли, що з 1 вересня учні в Україні можуть навчатись очно або у змішаному форматі. Також – у межах дистанційного/онлайн формату.

Відкривати дистанційний клас зараз можна за наявності щонайменше 5 учнів.

Також діти можуть здобувати освіту за індивідуальними формами освіти – екстернат, сімейна форма.

МОН закликає виходити на очне навчання там, де дозволяє безпекова ситуація і створені всі безпекові умови. Рішення про формат навчання ухвалює засновник закладу освіти або ж ОВА,

– наголосили у відомстві.

Учні зможуть навчатися офлайн або у межах змішаного формату, якщо у закладах освіти є укриття чи воно розташоване на не більш як 500 метрів від школи.

У межах навчального року засновник закладу освіти або ж ОВА з огляду на безпекову чи епідеміологічну ситуацію можуть ухвалити рішення про зміну формату навчання.

Учні на прифронтових територіях України можуть навчатись також очно, у змішаному форматі, у межах дистанційного/онлайн формату. Також – за індивідуальними формами освіти,

– розповідали у МОН.

Однак для виходу в офлайн на цих територіях, окрім наявного укриття, необхідні відповідні рішення ради оборони області, педагогічної та батьківської ради.

Учні на ТОТ можуть навчатись дистанційно за повною програмою, сімейною формою, екстернатом або ж за педагогічним патронажем. Формат залежить від безпекової ситуації.

Учні, які перебувають за кордоном, зможуть здобувати освіту у межах одного із запропонованих МОН сценаріїв. Детальніше про них ми розповідали тут.