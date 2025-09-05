Хотя во многих странах Европы уже начался учебный год. Но есть и такие, где школьники еще отдыхают на летних каникулах.

Когда начинается и какая структура учебного года в Германии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс izum.ua.

Когда начинается учебный год в Германии?

Украинские школьники и студенты учатся в же неделю. Однако, не все украинцы, находящиеся в эмиграции, вышли на обучение, в частности в Германии.

Особенностью Германии является то, что начало учебного года устанавливают в каждой федеральной земле (Bundesland) отдельно. Каждая из 16 земель имеет свой график, чтобы избежать перегрузки транспорта и туристических зон. Поэтому сведения следует искать на информационных ресурсах каждой из земель.

Обычно это происходит в августе или в начале сентября, после летних каникул, которые длятся 6 – 7 недель. Например, в Саксонии-Анхальт и Тюрингии дети вернулись в школы еще 8 августа, а в Гессене и Рейнланд-Пфальце – 15 августа.

Однако, в Берлине и Бранденбурге летние каникулы завершатся 6 сентября, в Гамбурге – 3 сентября, а в Баварии – 15 сентября.

И конечно же предусмотрены осенние, рождественские, зимние и весенние каникулы и в каждой федеральной земле их временные промежутки различаются.

Разнится и срок каникул, например, летние каникулы в Баварии продолжаются с конца июля до начала сентября – это почти 6 недель. А в Берлине или Бранденбурге летние каникулы могут начинаться позже или раньше и длиться всего 5 недель.

Разница также есть в зимних и весенних каникулах. В Баварии, например, зимние каникулы могут начинаться в конце декабря и длиться около 2 недель, а в Берлине они начинаются на неделю позже и могут быть немного короче.

К примеру так выглядит график летних каникул в школах Бранденбурга на 2025 – 2026 учебный год.

Летние каникулы (2025 год): 24 июля – 6 сентября 2025 года.

Осенние каникулы: 20 октября – 1 ноября 2025 года.

Рождественские каникулы: 22 декабря 2025 года – 2 января 2026 года.

Зимние каникулы: 2 – 7 февраля 2026 года.

Пасхальные каникулы: 30 марта – 10 апреля 2026 года.

Каникулы на Пятидесятницу: 26 мая 2026 года.

Летние каникулы (2026 год): 9 июля – 22 августа 2026 года.

Кроме каникул определены и выходные дни для отдыха в государственные праздники:

День немецкого единства – 3 октября.

День Реформации – 31 октября.

Первый день Рождества – 25 декабря.

Второй день Рождества – 26 декабря.

Новый год – 1 января.

Хорошая пятница – 3 апреля.

Пасхальное воскресенье.

Пасхальный понедельник.

День труда – 1 мая.

Вознесение Христа – 14 мая.

Пятидесятница – 24 мая.

Духовный понедельник – 25 мая.

Кроме того, существуют так называемые "мостовые дни", которые устанавливает Министерство образования. Они вводятся каждый год в разные дни, чаще всего это понедельник или пятница. Он необходим когда праздник государственного уровня приходится на вторник или четверг. Таким образом у детей четыре дня подряд для отдыха.

В этом учебном году будет один мостовой день: 15 мая 2026 года – школы в этот день работать не будут.

Обратите внимание! Точную дату на 2025 год можно найти в официальном школьном календаре федеральной земли, заглянув на сайт местного Kultusministerium!

А еще в Германии есть интересная традиция для первоклассников – праздник с вручением праздничного конуса с подарками – Schultüte, которая существует еще с XIX века.

Когда начинается учебный год в вузах Германии?

Как и в школах, начало обучения различаются в каждой федеральной земле и вузе. Разнятся и даты и продолжительность каникул в каждом университете.

Продолжительность учебного года, в среднем, с начала сентября и до середины июля. А учебный год делится на два семестра – зимний и летний. Интересно, что зимний семестр длится с сентября/октября до марта.

Примерный график обучения в вузах:

зимний семестр – с 1 октября по 31 марта,

летний семестр – с 1 апреля по 30-е сентября (август и сентябрь – каникулы).

Поскольку каждый вуз Германии является самоуправляемым, поэтому устанавливает собственные точные даты начала и окончания семестров – именно поэтому даты различаются.

Собственно и по этой причине зачисление в немецкие университеты происходит дважды в год.

