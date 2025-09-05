Хоч у багатьох країнах Європи уже розпочався навчальний рік. Але є і такі, де школярі ще відпочивають на літніх канікулах.

Коли розпочинається та яка структура навчального року у Німеччині, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс іzum.ua.

Коли розпочинається навчальний рік у Німеччині?

Українські школярі та студенти навчаються у же тиждень. Однак, не усі українці, що перебувають в еміграції, вийшли на навчання, зокрема у Німеччині.

Особливістю Німеччини є те, що початок навчального року встановлюють у кожній федеральній землі (Bundesland) окремо. Кожна з 16 земель має свій графік, щоб уникнути перевантаження транспорту й туристичних зон. А тому відомості слід шукати на інформаційних ресурсах кожної з земель.

Зазвичай це відбувається в серпні або на початку вересня, після літніх канікул, які тривають 6 – 7 тижнів. Наприклад, у Саксонії-Ангальт та Тюрингії діти повернулися до шкіл ще 8 серпня, а у Гессені та Рейнланд-Пфальці – 15 серпня.

Проте, у Берліні та Бранденбурзі літні канікули завершаться 6 вересня, у Гамбурзі – 3 вересня, а у Баварії – 15 вересня.

І звичайно ж передбачені осінні, різдвяні, зимові та весняні канікули й у кожній федеральній землі їхні часові проміжки різняться.

Різниться і термін канікул, наприклад, літні канікули у Баварії тривають із кінця липня до початку вересня – це майже 6 тижнів. А у Берліні або Бранденбурзі літні канікули можуть починатися пізніше чи раніше і тривати лише 5 тижнів.

Різниця також є в зимових і весняних канікулах. У Баварії, наприклад, зимові канікули можуть починатися наприкінці грудня й тривати близько 2 тижнів, а в Берліні вони починаються на тиждень пізніше і можуть бути трохи коротші.

До прикладу так виглядає графік літніх канікул у школах Бранденбурга на 2025 – 2026 навчальний рік.

Літні канікули (2025 рік): 24 липня – 6 вересня 2025 року.

Осінні канікули: 20 жовтня – 1 листопада 2025 року.

Різдвяні канікули: 22 грудня 2025 року – 2 січня 2026 року.

Зимові канікули: 2 – 7 лютого 2026 року.

Великодні канікули: 30 березня – 10 квітня 2026 року.

Канікули на П'ятдесятницю: 26 травня 2026 року.

Літні канікули (2026 рік): 9 липня – 22 серпня 2026 року.

Окрім канікул визначені й вихідні дні для відпочинку у державні свята:

День німецької єдності – 3 жовтня.

День Реформації – 31 жовтня.

Перший день Різдва – 25 грудня.

Другий день Різдва – 26 грудня.

Новий рік – 1 січня.

Хороша п'ятниця – 3 квітня.

Великодня неділя.

Великодній понеділок.

День праці – 1 травня.

Вознесіння Христа – 14 травня.

П'ятдесятниця – 24 травня.

Духовний понеділок – 25 травня.

Крім того, існують так звані "мостові дні", які встановлює Міністерство освіти. Вони вводяться щороку в різні дні, найчастіше це понеділок або п'ятниця. Він необхідний коли свято державного рівня припадає на вівторок або четвер. Таким чином у дітей чотири дні поспіль для відпочинку.

У цьому навчальному році буде один мостовий день: 15 травня 2026 року – школи в цей день працювати не будуть.

Зверніть увагу! Точну дату на 2025 рік можна знайти в офіційному шкільному календарі федеральної землі, зазирнувши на сайт місцевого Kultusministerium!

А ще в Німеччині є цікава традиція для першокласників – свято з врученням святкового конуса з подарунками – Schultüte, яка існує ще з ХІХ століття.

Коли розпочинається навчальний рік у вишах Німеччини?

Як і у школах, початок навчання різняться у кожній федеральній землі та виші. Різняться й дати та тривалість канікул у кожному університеті.

Тривалість навчального року, в середньому, з початку вересня і до середини липня. А навчальний рік поділяється на два семестри – зимовий та літній. Цікаво, що зимовий семестр триває з вересня / жовтня до березня.

Приблизний графік навчання у вишах:

зимовий семестр – з 1 жовтня по 31 березня,

літній семестр – з 1 квітня по 30-те вересня (серпень і вересень – канікули).

Оскільки кожен виш Німеччини є самоврядним, тому встановлює власні точні дати початку та закінчення семестрів – саме тому дати різняться.

Власне і з цієї причини зарахування до німецьких університетів відбувається двічі на рік.

