В Чехии учится немало украинских детей. И с началом нового учебного года уже известен график обучения и каникул.

Когда начинается и сколько длится учебный год в Чехии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс proukrainu.blesk.cz.

Какой график обучения в школах Чехии?

Министерство образования Чехии утвердило график каникул и обучения для школьников. Учебный год начинается 1 сентября, а заканчивается 30 июня.

График каникул на 2025-2026 учебный год выглядит следующим образом:

Осенние каникулы: 27 и 29 октября

27 и 29 октября Рождественские праздники: 22 декабря – 2 января

22 декабря – 2 января Летние каникулы: 1 июля – 31 августа

1 июля – 31 августа Однодневные полугодовые каникулы: 31 января

31 января Пасхальные праздники: 2 апреля.

Весенние каникулы длятся неделю и будут зависеть от региона: например, в Праге они могут быть в феврале, а в Устецком крае – в марте. Поэтому Министерство образования ежегодно устанавливает календарь каникул по округам (на 2026 год здесь).

Интересно! Различные сроки весенних каникул планируются в разное время специально, чтобы не все ученики страны путешествовали одновременно: так легче для туристической сферы.

Кроме каникул, существуют государственные выходные:

28 октября – День основания самостоятельного государства

17 ноября – День борьбы за свободу и демократию

1 мая – День труда

8 мая – День освобождения от фашизма.

Когда и сколько длится обучение в вузах Чехии?

Учебный год в университетах Чехии начинается может начинаться как 1 сентября, так и 1 октября – зависит от вуза.

Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего. Каждый семестр включает лекционный период, экзаменационную сессию и каникулы.

Осенний семестр длится до 20 чисел декабря. Сессия в январе.

Весенний семестр начинается в середине февраля.

Период каникул:

Зимние (рождественские) каникулы – последняя неделя декабря – первая неделя января.

После январской сессии в начале февраля студенты уходят на каникулы.

Сессия после весеннего семестра проходит в июне. В некоторых вузах (например, в Карловом университете), сессия прерывается на летние каникулы – июль-август, а экзамены студенты сдают в сентябре. В других вузах летняя сессия заканчивается до конца июня.

Государственные выходные распространяются и на студентов.

О возможностях бесплатного обучения украинских студентов в Чехии, 24 Канал писал ранее.