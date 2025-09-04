Коли розпочнеться навчальний рік у Чехії в 2025 році
- Навчальний рік у школах Чехії триває з 1 вересня до 30 червня, з різними канікулами, включаючи осінні, різдвяні, літні, одноденні піврічні та великодні.
- Навчальний рік в університетах Чехії починається в вересні або жовтні, і поділяється на два семестри з відповідними канікулами та сесіями, включаючи зимові, весняні та літні канікули.
- Державні вихідні, такі як День заснування самостійної держави та День боротьби за свободу, поширюються як на школярів, так і на студентів.
У Чехії навчається чимало українських дітей. І з початком нового навчального року уже відомо графік навчання та канікул.
Коли розпочинається та скільки триває навчальний рік у Чехії, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс proukrainu.blesk.cz.
Дивіться також Чи можуть студенти навчатися онлайн: які умови у 2025 році
Який графік навчання у школах Чехії?
Міністерство освіти Чехії затвердило графік канікул та навчання для школярів. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, а закінчується 30 червня.
Графік канікул на 2025-2026 навчальний рік виглядає наступним чином:
- Осінні канікули: 27 і 29 жовтня
- Різдвяні свята: 22 грудня – 2 січня
- Літні канікули: 1 липня – 31 серпня
- Одноденні піврічні канікули: 31 січня
- Великодні свята: 2 квітня.
Весняні канікули тривають тиждень і залежатимуть від регіону: наприклад, у Празі вони можуть бути в лютому, а в Устецькому краї – у березні. Тому Міністерство освіти щороку встановлює календар канікул по округах (на 2026 рік тут).
Цікаво! Різні терміни весняних канікул плануються у різний час спеціально, щоб не усі учні країни подорожували одночасно: так легше для туристичної сфери.
Окрім канікул, існують державні вихідні:
- 28 жовтня – День заснування самостійної держави
- 17 листопада – День боротьби за свободу та демократію
- 1 травня – День праці
- 8 травня – День визволення від фашизму.
Коли і скільки триває навчання у вишах Чехії?
Навчальний рік в університетах Чехії розпочинається може розпочинатися як 1 вересня, так і 1 жовтня – залежить від вишу.
Навчальний рік складається з двох семестрів: осіннього та весняного. Кожен семестр включає лекційний період, екзаменаційну сесію та канікули.
- Осінній семестр триває до 20 чисел грудня. Сесія у січні.
- Весняний семестр розпочинається в середині лютого.
Період канікул:
Зимові (різдвяні) канікули – останній тиждень грудня – перший тиждень січня.
Після січневої сесії на початку лютого студенти ідуть на канікули.
Сесія після весняного семестру проходить у червні. В деяких вишах (наприклад, в Карловому університеті), сесія переривається на літні канікули – липень-серпень, а іспити студенти складають у вересні. В інших вишах літня сесія закінчується до кінця червня.
Державні вихідні поширюються і на студентів.
Про можливості безкоштовного навчання українських студентів у Чехії, 24 Канал писав раніше.