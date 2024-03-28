Когда школьники в Николаеве уходят на весенние каникулы

В большинстве школ Украины продолжаются весенние каникулы. Однако есть школы, где дети только ожидают отдыха.

В частности, так есть и в Николаеве. Когда школьники в городе пойдут отдыхать от учебы, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в Николаеве

У николаевских учеников сейчас идет последняя учебная неделя перед каникулами.

Весенние каникулы в школах города продлятся в течение 1 – 7 апреля.

На учебу дети вернутся 8 апреля 2024 года, сообщили в управлении образования Николаевского горсовета.

Садики и внешкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Что известно о весенних каникулах в школах Украины

Ранее мы рассказывали, когда будут весенние каникулы в разных регионах нашего государства.

Конкретные даты можно найти по этой ссылке.

Что интересно, на отдых от учебы весной пошли не все ученики.

Школы могут согласовывать даты отдыха учеников на местах.