Когда школьники в Николаеве уходят на весенние каникулы
28 марта 2024, 14:06Читати новину українською
Источник:Новости N
В большинстве школ Украины продолжаются весенние каникулы. Однако есть школы, где дети только ожидают отдыха.
В частности, так есть и в Николаеве. Когда школьники в городе пойдут отдыхать от учебы, читайте дальше.
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Когда будут весенние каникулы в Николаеве
У николаевских учеников сейчас идет последняя учебная неделя перед каникулами.
Весенние каникулы в школах города продлятся в течение 1 – 7 апреля.
На учебу дети вернутся 8 апреля 2024 года, сообщили в управлении образования Николаевского горсовета.
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Что известно о весенних каникулах в школах Украины
- Ранее мы рассказывали, когда будут весенние каникулы в разных регионах нашего государства.
- Конкретные даты можно найти по этой ссылке.
- Что интересно, на отдых от учебы весной пошли не все ученики.
- Школы могут согласовывать даты отдыха учеников на местах.