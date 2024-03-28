Зокрема, так є і у Миколаєві. Коли школярі у місті підуть відпочивати від навчання, читайте далі.
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Коли будуть весняні канікули у Миколаєві
У миколаївських учнів зараз триває останній навчальний тиждень перед канікулами.
Весняні канікули у школах міста триватимуть протягом 1 – 7 квітня.
На навчання діти повернуться 8 квітня 2024 року, повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради.
Дитсадки та позашкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
Що відомо про весняні канікули у школах України
- Раніше ми розповідали, коли будуть весняні канікули у різних регіонах нашої держави.
- Конкретні дати можна знайти за цим покликанням.
- Що цікаво, на відпочинок від навчання навесні пішли не всі учні.
- Школи можуть погоджувати дати відпочинку учнів на місцях.