В частности, так есть и в Николаеве. Когда школьники в городе пойдут отдыхать от учебы, читайте дальше.

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Когда будут весенние каникулы в Николаеве

У николаевских учеников сейчас идет последняя учебная неделя перед каникулами.

Весенние каникулы в школах города продлятся в течение 1 – 7 апреля.

На учебу дети вернутся 8 апреля 2024 года, сообщили в управлении образования Николаевского горсовета.

Садики и внешкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

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Что известно о весенних каникулах в школах Украины