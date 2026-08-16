Отсрочки от мобилизации не будет: что нужно знать студентам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

Обучение дает право на отсрочку от мобилизации, но только при соблюдении условий, установленных законом. Отчисление, завершение обучения или смена формы получения образования могут стать основанием для утраты этого права.

Рассмотрим по отдельности ситуации для бакалавров, магистров и аспирантов со ссылкой на Постановление КМУ № 560.

Когда теряется отсрочка от мобилизации – бакалавриат, магистратура, аспирантура?

Обучение дает право на отсрочку от мобилизации не во всех случаях. Закон требует, чтобы соискатель обучался по дневной или дуальной форме и получал уровень образования, превышающий уже полученный. Поэтому отсрочку можно потерять не только после завершения обучения, но и из-за изменения статуса или условий обучения.

Бакалавриат

Отсрочка действует, если студент обучается на первом (бакалаврском) уровне по дневной или дуальной форме обучения и это является следующим уровнем образования после уже полученного.

Отсрочка теряется, если:

студент завершил обучение и получил степень бакалавра;

и получил степень бакалавра; его отчислили ;

; он перешел на заочную или иную форму обучения, не дающую права на отсрочку;

обучения, не дающую права на отсрочку; он повторно обучается на том же или более низком уровне образования.

Закон определяет последовательность уровней: бакалаврский → магистерский → третий, образовательно-научный уровень.

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Магистратура

Студент магистратуры имеет право на отсрочку, если обучается по дневной или дуальной форме и получает второй, магистерский уровень после бакалаврского.

Отсрочка прекращается, если:

магистратура завершена ;

; лицо отчислено ;

; форма обучения изменена на то, что не дает права на отсрочку;

лицо поступило в магистратуру, но уже имеет степень магистра и фактически повторно получает тот же уровень образования.

То есть сам факт обучения в магистратуре еще не гарантирует отсрочку – важнаименно последовательность получения уровней образования.

Аспирантура

Для аспирантов действует аналогичный принцип. Право на отсрочку имеют те, кто обучается по дневной или дуальной форме на третьем, образовательно-научном уровне высшего образования.

Отсрочку можно потерять, если:

аспиранта отчислили ;

; обучение завершено;

он перешел на форму обучения, не предусматривающую отсрочку;

исчез статус обучающегося, являющийся основанием для отсрочки;

выяснилось, что в государственных реестрах нет подтверждения законного основания для отсрочки.

Особенно важно: заочное обучение в аспирантуре не дает права на отсрочку по этому основанию, поскольку закон прямо упоминает только дневную и дуальную формы.

Что происходит после отчисления?

После утраты основания отсрочка может быть отменена. Приказ № 560 прямо предусматривает, что в случае утраты или изменения оснований для отсрочки ранее принятое решение может быть отменено или изменено.

Также автоматически оформленная отсрочка подлежит автоматической отмене, если в результате электронного взаимодействия государственных реестров выявлено отсутствие законных оснований.

Главное правило простое: отсрочка по обучению существует до тех пор, пока сохраняется законное основание для нее.

Для бакалавра, магистра и аспиранта это означает три ключевых условия: дневная или дуальная форма обучения + следующий уровень образования + действующий статус обучающегося.

Если хотя бы одно из определяющих условий исчезает – например, из-за отчисления, завершения обучения или смены формы обучения, – право на отсрочку может быть утрачено. Порядок ее оформления и отмены определяет постановление КМУ № 560.