Ученики могут учиться летом: когда закончится учебный год 2023/2024

Учебный год 2023/2024 в Украине стартовал 1 сентября 2023 года. Продлится до 28 июня 2024 года.

В МОН напомнили, что во время военного положения продолжительность учебного года устанавливает правительство Украины. И указали вышеупомянутые даты в соответствии с постановлением от 28 июля 2023 года № 782.

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В МОН назвали дату завершения учебного года 2023/2024

Как и раньше, учебный год продолжается до конца июня – 29 – 30 июня. В этом году – это выходные.

Согласно этому закону структуру и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учебного заведения с учетом особенностей,

– сообщили в Минобразования.

И добавили, что продолжительность каникул в школах в пределах учебного года не может составлять менее 30 дней.

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Будут ли учиться ученики летом

В министерстве также отмечают, что дату завершения учебного года могут определять на местах. Но педагогические советы и руководители школ должны учитывать состояние учеников, уровень образовательных потерь и тому подобное.

В июне школы могут продолжить стандартный образовательный процесс, проводить дополнительные занятия, консультации, экскурсии и тому подобное,

– добавили в МОН.

Так, школа самостоятельно определяет продолжительность учебного года, в частности дату его окончания. Также – даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка и тому подобное.