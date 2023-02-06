Когда зимние каникулы в школах Германии, Австрии, Ирландии

В школах Германии, Австрии и Ирландии ученики уходят на зимние каникулы в 2023 году в феврале. Продолжительность зимнего отдыха при этом разнится.

Даты каникул в этих странах тоже не совпадают. Даже могут быть разными в разных регионах конкретной страны. Когда стартуют и завершатся зимние каникулы в школах Германии, Австрии, Ирландии, читайте в материале.

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Когда зимние каникулы в школах Германии

Так, в Германии даты старта и завершения каникул в школах зимой зависят от федеральной земли. Отдых школьников начинаются в период с 27 января по 20 февраля и длится до 27 января – 24 февраля.

Когда будут отдыхать ученики в Австрии

Семестровый перерыв в школах Австрии будет продолжаться:

6 – 11 февраля в Нижней Австрии и Вене;

13 – 18 февраля в Бургенланде, Каринтии, Зальцбурге, Тироле, Форарльберге;

20 – 25 февраля в Верхней Австрии и Штирии.

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Когда ученики в Ирландии уходят на зимний отдых

Точную дату каникул в Ирландии устанавливает администрация каждой школы.

Так, февральский перерыв в учебе будет продолжаться: