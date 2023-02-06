Даты каникул в этих странах тоже не совпадают. Даже могут быть разными в разных регионах конкретной страны. Когда стартуют и завершатся зимние каникулы в школах Германии, Австрии, Ирландии, читайте в материале.
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Когда зимние каникулы в школах Германии
Так, в Германии даты старта и завершения каникул в школах зимой зависят от федеральной земли. Отдых школьников начинаются в период с 27 января по 20 февраля и длится до 27 января – 24 февраля.
Когда будут отдыхать ученики в Австрии
Семестровый перерыв в школах Австрии будет продолжаться:
- 6 – 11 февраля в Нижней Австрии и Вене;
- 13 – 18 февраля в Бургенланде, Каринтии, Зальцбурге, Тироле, Форарльберге;
- 20 – 25 февраля в Верхней Австрии и Штирии.
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Когда ученики в Ирландии уходят на зимний отдых
Точную дату каникул в Ирландии устанавливает администрация каждой школы.
Так, февральский перерыв в учебе будет продолжаться:
- в начальных школах – 16 – 17 или 13 – 17 февраля;
- в средних школах – 13 – 15 или 13 – 17 февраля.