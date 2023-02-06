Дати канікул у цих країнах також не збігаються. Навіть можуть бути різними у різних регіонах конкретної країни. Коли стартують та завершаться зимові канікули у школах Німеччини, Австрії, Ірландії, читайте у матеріалі.

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Коли зимові канікули у школах Німеччини

Так, у Німеччині дати старту та завершення канікул у школах взимку залежать від федеральної землі. Відпочинок школярів починаються у період з 27 січня по 20 лютого й триває до 27 січня – 24 лютого.

Коли відпочиватимуть учні в Австрії

Семестрова перерва у школах Австрії триватиме:

6 – 11 лютого в Нижній Австрії і Відні;

13 – 18 лютого в Бургенланді, Карінтії, Зальцбурзі, Тіролі, Форарльбергу;

20 – 25 лютого в Верхній Австрії та Штирії.

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Коли учні в Ірландії йдуть на зимовий відпочинок

Точні дати канікул в Ірландії встановлює адміністрація кожної школи.

Так, лютнева перерва у навчанні триватиме: