Какие колоритные украинские слова употреблять, чтобы очаровать собеседников

В украинском языке немало красивых и необычных слов. Поэтому ими следует обогащать свой словарь.

Ваши собеседники обязательно оценят такие старания. Какие колоритные слова запомнить, читайте дальше.

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Обопільний

Это красивое слово означает "взаимный".

Легіт

Легіт (укр.) – не путать с "легінем" (укр.) (молодой парень) – это легкий и теплый ветер, который можно почувствовать кожей.

Абищиця

Есть, но не приносит никакой пользы в хозяйстве – это "абищиця" (укр.).

Манівцем

"Манівцем" (укр.) можно ходить и даже говорить. Например, "ходити манівцями" (укр.) – это идти по обходным дорогам. А "говорити манівцями" (укр.) означает намекать, или уклоняться от прямого ответа.

Пальчатки

Когда на улице лето и не сезон перчаток, то российские "перчатки" можно заменить на легкие, кружевные "пальчатки" (укр.).