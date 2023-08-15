Ваши собеседники обязательно оценят такие старания. Какие колоритные слова запомнить, читайте дальше.
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Какими украинскими словами очаровать собеседников
- Обопільний
Это красивое слово означает "взаимный".
- Легіт
Легіт (укр.) – не путать с "легінем" (укр.) (молодой парень) – это легкий и теплый ветер, который можно почувствовать кожей.
- Абищиця
Есть, но не приносит никакой пользы в хозяйстве – это "абищиця" (укр.).
- Манівцем
"Манівцем" (укр.) можно ходить и даже говорить. Например, "ходити манівцями" (укр.) – это идти по обходным дорогам. А "говорити манівцями" (укр.) означает намекать, или уклоняться от прямого ответа.
- Пальчатки
Когда на улице лето и не сезон перчаток, то российские "перчатки" можно заменить на легкие, кружевные "пальчатки" (укр.).