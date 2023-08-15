Ваші співрозмовники обов'язково оцінять такі старання. Які колоритні слова запам'ятати, читайте далі.

Дивіться також Якою красивою українською фразою замінити російську "терять время"

Якими українськими словами зачарувати співрозмовників

  • Обопільний

Це красиве слово означає "взаємний".

  • Легіт

Легіт – не плутати з легенем (молодий хлопець) – це легкий та теплий вітер, який можна відчути шкірою.

  • Абищиця

Річ, яка є, але не приносить жодної користі у господарстві – це абищиця.

  • Манівцем

Манівцем можна ходити і навіть говорити. Наприклад, "ходити манівцями" – це йти обхідними дорогами. А "говорити манівцями" означає натякати, або ухилятися від прямої відповіді.

  • Пальчатки

Коли надворі літо та не сезон рукавиць, то російські "перчатки" можна замінити на легкі, мереживні пальчатки.