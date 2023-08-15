Ваші співрозмовники обов'язково оцінять такі старання. Які колоритні слова запам'ятати, читайте далі.
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Якими українськими словами зачарувати співрозмовників
- Обопільний
Це красиве слово означає "взаємний".
- Легіт
Легіт – не плутати з легенем (молодий хлопець) – це легкий та теплий вітер, який можна відчути шкірою.
- Абищиця
Річ, яка є, але не приносить жодної користі у господарстві – це абищиця.
- Манівцем
Манівцем можна ходити і навіть говорити. Наприклад, "ходити манівцями" – це йти обхідними дорогами. А "говорити манівцями" означає натякати, або ухилятися від прямої відповіді.
- Пальчатки
Коли надворі літо та не сезон рукавиць, то російські "перчатки" можна замінити на легкі, мереживні пальчатки.