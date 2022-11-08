Утверждает статус украинского языка: стартует Международный конкурс имени Петра Яцика

8 ноября 2022 , 12:58
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Источник:

МОН

В Украине стартует ХХІІІ Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика. Он начнется 9 ноября в День украинской письменности и языка.

Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты. Он будет проходить в несколько этапов.

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Кто может принять участие в конкурсе

Участниками конкурса могут быть:

  • учащиеся 3 – 11 классов;
  • учащиеся училищ;
  • студенты колледжей и вузов.

Для школьников конкурс состоится в четыре этапа:

  • на уровне школ – в ноябре;
  • на уровне территориальных общин, районов города Киева, районов областей – в ноябре – декабре;
  • на уровне АР Крым, областей, городов Киева – в декабре – феврале;
  • на всеукраинском уровне – в марте.

В финал попадут победители третьего этапа, занявшие 1 – 3 места. Относительно учащихся 3 – 11 классов, в финал выйдут 27 человек (по три из каждой параллели).

За дополнительной информацией о проведении Конкурса можно обращаться в отдел организации массовых мероприятий и информационно-аналитической работы ГНУ "Институт модернизации содержания образования" по телефонам: 044 248 26 55, 066 410 90 15.

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Что известно о конкурсе

  • Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, целью которого является утверждение государственного статуса украинского языка, поднятие его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
  • По определению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
  • Впервые конкурс провели 9 ноября 1999, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.
Автор: Марія Волошин