Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты. Он будет проходить в несколько этапов.

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Кто может принять участие в конкурсе

Участниками конкурса могут быть:

учащиеся 3 – 11 классов;

учащиеся училищ;

студенты колледжей и вузов.

Для школьников конкурс состоится в четыре этапа:

на уровне школ – в ноябре;

на уровне территориальных общин, районов города Киева, районов областей – в ноябре – декабре;

на уровне АР Крым, областей, городов Киева – в декабре – феврале;

на всеукраинском уровне – в марте.

В финал попадут победители третьего этапа, занявшие 1 – 3 места. Относительно учащихся 3 – 11 классов, в финал выйдут 27 человек (по три из каждой параллели).

За дополнительной информацией о проведении Конкурса можно обращаться в отдел организации массовых мероприятий и информационно-аналитической работы ГНУ "Институт модернизации содержания образования" по телефонам: 044 248 26 55, 066 410 90 15.

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Что известно о конкурсе