Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты. Он будет проходить в несколько этапов.
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Кто может принять участие в конкурсе
Участниками конкурса могут быть:
- учащиеся 3 – 11 классов;
- учащиеся училищ;
- студенты колледжей и вузов.
Для школьников конкурс состоится в четыре этапа:
- на уровне школ – в ноябре;
- на уровне территориальных общин, районов города Киева, районов областей – в ноябре – декабре;
- на уровне АР Крым, областей, городов Киева – в декабре – феврале;
- на всеукраинском уровне – в марте.
В финал попадут победители третьего этапа, занявшие 1 – 3 места. Относительно учащихся 3 – 11 классов, в финал выйдут 27 человек (по три из каждой параллели).
За дополнительной информацией о проведении Конкурса можно обращаться в отдел организации массовых мероприятий и информационно-аналитической работы ГНУ "Институт модернизации содержания образования" по телефонам: 044 248 26 55, 066 410 90 15.
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Что известно о конкурсе
- Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, целью которого является утверждение государственного статуса украинского языка, поднятие его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
- По определению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
- Впервые конкурс провели 9 ноября 1999, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.