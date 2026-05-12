"Кормушка" – калька с русского: как правильно ее назвать на украинском

Как ни прискорбно, еще немало русизмов или калек из русского языка сохранились в нашей речи. И труднее всего от них избавиться из бытовой речи или слов, которые употребляем не часто.

Как на украинском называть "кормушку"?

Это слово становится больше на слуху перед холодным временем года. Но в повседневной речи часто можно услышать ошибку в нем – "кормушка". Именно так мы говорим, когда называем устройство, небольшое сооружение для птиц или животных, куда насыпаем пищу.

Однако это слово является калькой из русского языка ("кормушка"), и в украинской литературной норме оно не закреплено.

А словари фиксируют другое слово – годівниця. СУМ-11 подает слово "годівниця" – пристрій, місце для годування тварин або птахів".

Слово "годівниця" образовано от глагола "годувати" + суффикс "-ница", что означает предмет или место для определенного действия. Это прозрачное и аутентичное украинское слово, которое легко понять даже детям.

Несмотря на то, что в украинском языке есть слово "корм", как пища для животных – "корм для рыбок", например, или – "кормовая база", но отсутствует слово "кормить", только – кормить. Поскольку с этого устройства происходит процесс кормления, поэтому и название – годівниця или ласково – годівничка.

Это слово известно детям и лесникам. Ежегодно для школьников проходит всеукраинская акция "Кормушка", во время которой изготавливаются и развешиваются на деревьях кормушки для птиц на территории учебных заведений и в парках.

"Діти зробили годівницю для синиць".

"У стайні стояли ясла – годівниця для коней".

В лісі ми натрапили на годівницю для косуль, наповнену сіном".

Конечно есть и уточняющие названия кормушек для конкретного скота: корыто – для свиней, ясли или желоб – для коров или лошадей.

Интересно, что среди взрослых слово имеет и негативную или пренебрежительную коннотацию. Так "годівницею" или "корытом" называют выгодную должность, возможность иметь выгоду, не прилагая усилий: "Він при гарній годівниці на роботу влаштувався".

Итак, на украинском правильно говорить – "годівниця". Это слово соответствует нормам и закреплено в словарях. Употребление "кормушка" следует избегать, ведь оно является чужеродной калькой.

Как называть на украинском "куропатку"?

И среди названий животных и птиц встречаются русинизмы, хотя украинский язык имеет свои слова.

Так на русский манер ошибочно называют птичку "куропаткой". Правильное название птицы на украинском языке – "куріпка".

Куропатка – это птица семейства фазановых, распространен в Европе и Азии, приспособлена к наземному образу жизни.