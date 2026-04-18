В ежедневной речи можно часто услышать слово "куропатка", однако в литературном украинском языке оно считается заимствованием из русского. Зато правильным и зафиксированным в словарях вариантом является слово "куропатка".

Как правильно называть птицу на украинском языке?

Украинские толковые и переводные словари подают нормативную форму куропатка. Именно ее следует использовать как в разговорной, так и в официальной речи.

Слово "куропатка" не соответствует нормам современного украинского литературного языка, хотя до сих пор встречается в быту. Его считают русизмом, который постепенно вытесняется исконным аналогом.

Курипка – не "куропатка" / Скриншот СЛОВНИК.UA

В некоторых контекстах можно встретить уточнения, например "сіра куропатка" – это уже название конкретного вида птицы, что также соответствует нормам украинского языка.

Что известно о куропатке?

Куропатка – это небольшая птица семейства фазановых, которая распространена в Европе и Азии. Она живет преимущественно на открытых пространствах – полях, лугах и степях.

Эти птицы хорошо приспособлены к наземному образу жизни: быстро бегают и редко поднимаются в воздух. Их окраска помогает маскироваться в естественной среде.

Куропатки играют важную роль в экосистеме, а также известны как объект охотничьего хозяйства. В то же время правильное употребление их названия является частью соблюдения языковых норм.

