Восьмиклассники одной из столичных школ не справились с заданием, хотя имели все возможности для успеха. Об этом рассказала учительница украинского языка Наталья Орлова в соцсети TikTok.

Как школьники перепутали "Марусю"?

По словам педагога, ученикам нужно было составить цепочку событий повести "Маруся". При этом им разрешили пользоваться учебником во время выполнения работы.

Впрочем, вместо этого дети обратились к возможностям искусственного интеллекта и в результате описали сюжет совсем другого произведения. Они перепутали "Марусю" Марко Вовчок с "Марусей" Григорий Квитка-Основьяненко.

Все ученики старательно писали в течение отведенного времени, однако выполнили задание неправильно. Как отметила учительница, ситуация выглядела парадоксально – работа была сделана, но не по тому произведению.

Почему ИИ не заменит знания?

Наталья Орлова также обратила внимание на то, что школьники даже не ознакомились с сокращенным вариантом произведения. Поэтому они не смогли отличить два разных литературных текста с одинаковым названием.

Преподавательница иронично заметила, что для успешного списывания ученики должны были бы хотя бы правильно формулировать запросы к чат-ботам. В то же время этот случай, по ее словам, показывает: без базовых знаний даже современные технологии не помогут получить хороший результат.

История стала наглядным примером того, что использование искусственного интеллекта без понимания материала может привести к ошибкам и провалам в обучении.

