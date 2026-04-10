Учительница зарубежной литературы Алина Мец в TikTok подняла важную тему оценивания учеников. Педагог рассказала, что имеет четкую позицию: если возникает сомнение между двумя оценками, она всегда выбирает высшую.

Почему учительница не занижает оценки?

По словам Алины Мец, практика занижения баллов "для мотивации" не работает. Она убеждена: ученик лучше реагирует на поддержку, чем на искусственно заниженный результат.

Если я буду колебаться, какую оценку поставить – 9 или 10, то всегда выберу 10. Потому что мотивация работает только тогда, когда мы ставим выше,

– объясняет педагог.

Она добавляет, что идея "поставить меньше, чтобы стимулировать на большее" часто имеет обратный эффект. Дети могут потерять веру в собственные силы, если их усилия недооценивают.

Что думают другие пользователи сети?

В комментариях под видео мнения разделились. Часть пользователей поддержала подход учительницы, отмечая, что положительная оценка действительно мотивирует работать лучше.

Другие же считают, что занижение баллов может быть эффективным – но только тогда, когда учитель объясняет причины. В то же время некоторые школьники поделились собственным опытом: по их словам, несправедливые оценки наоборот демотивируют и обесценивают старания.

Важно! Дискуссия показала, что универсального подхода не существует, однако все больше педагогов склоняются к мнению: поддержка и доверие работают лучше, чем давление через оценки.

